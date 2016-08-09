版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 10日 星期三 04:43 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存增加210万桶，预估为减少100万桶

路透纽约8月9日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至8月5日该周，美国原油库存增加210万桶，至5.208亿桶，分析师预估为减少100万桶。库欣原油库存增加130万桶。如果被美国能源资料协会(EIA)协会的数据所证实，上周的增幅为5月初以来最大。

API数据显示美国原油库存意外大增后，油价大幅扩大跌幅。

API还公布，上周汽油库存减少390万桶，分析师预期为减少110万桶。上周馏分油库存减少160万桶，市场预期为增加51.3万桶。

上周美国原油日进口增加33.7万桶，至830万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐