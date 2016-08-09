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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 05:51 BJT

加拿大股市：升至13个月高位，受助于威朗制药暴涨

路透多伦多8月9日 - 加拿大主要股指周二升至13个月高位，受助于威朗制药 暴涨，此前公司称将出售十亿美元计的资产以减低债务。

该股指连涨第五日，且连续第二日收在高于去年6月触及的高位的水准。

威朗制药暴涨25%，此前公司执行长称，将出售十亿美元计的非核心资产，且可能接纳对公司主要业务的出价。

大型银行股和金矿股上涨也扶助提振加拿大主要股指，能源股收平盘，尽管油价下跌。上周美国原油库存意外增加，加重对全球原油供应过多的担忧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨45.61点，或0.31%，报14,801.23点。

10大类股中有八大类股上涨。公用事业股跌0.5%，金融股升0.4。(完)

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