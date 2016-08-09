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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 06:57 BJT

《美国重要政经日程》--8月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部(USDA)发布一周全球稻米价格

1400 - 劳工部公布6月JOLTS职位空缺数

1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产量数据

1700 - 财政部标售10年期公债

1800 - 财政部发布7月预算

-- - 美国铁路协会(AAR)发布一周主要铁路运量。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)

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