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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 07:10 BJT

全球贵金属：8月9日SPDR黄金持仓减少0.12%，或1.19吨

路透8月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量减少0.12%，至972.62吨，周一为973.81吨。

以盎司计，黄金持仓量 从31,308,804.49盎司降至31,270,626.79盎司。(完) (编译 白云; 审校 张荻)

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