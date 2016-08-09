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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 07:55 BJT

****日韩经济指标预测--8月10日-8月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间     经济指标/活动                      公布时段      预估值       前值

8月8日当周

8月10日(三)
0300 韩国L货币供应额                                6月        --         +7.1%

8月11日(四)
     --  韩国央行利率决定                           8月       1.25%       1.25%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   7月         --        -4.9%
             进口物价(较上年同期)                               --        -4.9%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --    买超3,121
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --      卖超955

8月12日(五)
    0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)    8月         --         40.8
    0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)    8月         --         38.6

8月15日当周

8月14日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率            第二季      +0.7%       +1.9%
             GDP(较前季)                                      +0.2%       +0.5%
             民间消费(初值)                                   +0.2%       +0.6%
             资本支出                                         -0.1%       -0.7%

8月15日(一)
    0430 日本工业生产修正值                        6月          --        +1.9%
             产能利用率指数(较前月)                             --        -2.4%
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  7月修正值        --       顺差78
             出口                                               --       -10.2%
             进口                                               --       -14.0%

8月16日(二)
暂无重要经济数据公布。

8月17日(三)
 2350 日本贸易收支(亿日圆)                            7月      --      顺差6,928
                 出口(较上年同期)                              --         -7.4%
                 进口(较上年同期)                              --        -18.8%
(完)

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