美国个股：威朗制药考虑出售非核心资产以削减债务，股价大涨

路透8月9日 - 威朗制药 执行长周二表示，该公司将出售数以十亿美元计的非核心资产，并可能接受对其主要业务的出价。过去一年坏消息频发之后，这家制药商正努力重新赢得投资者信任。

威朗制药的美国上市股票大涨逾25%，触及两个月高位，此前该公司公布了重组及资产出售计划，同时确认了全年财测。尽管股价飙升，但较一年前水准仍低近90%。

执行长Joe Papa周二宣布了几项小规模资产出售交易，表示公司着眼于出售价值80亿美元的非核心资产。他接受采访时补充称，在接到对核心业务的主动报价后，可能对此进行考虑。

Papa表示，威朗的眼睛护理部门博士伦(Bausch & Lomb)、皮肤病学、胃肠药部门Salix以及消费者非处方药业务属于核心资产。他并未提及威朗是否接到了买家对博士伦的购买意向。

威朗制药仍有307.7亿美元的长期债务，是前任执行长Mike Pearson借助一系列并购进行扩张的策略遗留下来的。