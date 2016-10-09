南非汇市：兰特兑美元走强，此前美国公布就业数据偏弱

路透约翰内斯堡10月7日 - 南非兰特兑美元周五上涨，此前美国公布就业成长意外放缓，导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的预期降温；美联储升息可能使新兴市场资金遭到抽离。

1500 GMT，南非兰特兑美元 在13.8300交投，较纽约收盘价上涨0.45%。

“整体来说，美国9月就业报告暗示美国就业市场持续以合理的步调扩张，但并未显示出相当强劲，”Stanlib首席分析师Kevin Lings表示。

“从美联储的角度而言，最新就业数据将会再度让下次联邦公开市场操作委员会(FOMC)决策变得不确定。”(完)

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