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亚洲 | 2016年 10月 9日 星期日 11:29 BJT

背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

路透上海10月9日 - 1、以下为中国人民银行2016年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期       14天期        28天期
          (亿元人民币)
    
     10/9      200        --         2.40%          --
     10/9      400       2.25%        --            --

2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    暂无
        
  注: 浏览央行2016年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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