金砖国家：10月7日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.24%，报914.81点。
中国股汇市：逢假期休市
香港股市：香港股市：小幅收低，但周线涨幅为9月初以来最大
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巴西股市：盘中呈现拉锯，但指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.77%，报61,108.983点，创2014年9月3日以来最高收位。
巴西汇市：主要拉美股市及货币周五下跌，一名美联储高官淡化美国就业成长下滑的数据，令人预期美联储仍将在今年稍晚升息。雷亚尔兑美元 收报3.2158/66，上日收报3.2216/25。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.14%，报45,112.11点；大盘综合指数 收盘上涨0.1%，报51,662.07点。
南非汇市：兰特兑美元走低，因美国升息预期增强
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印度股市：连续第三个交易日收跌，等候当日稍晚公布的美国就业数据，以及即将展开的国内财报季，不过此间股市仍创下一个月来最佳周线涨幅。BSE指数 收盘下跌0.16%，报28,061.14点；NSE指数 收盘下跌0.14%，报8,697.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.6750/66.6850，上日收报66.69/66.7。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.22%，报1,002.07点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.39%，报523.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.13%，报62.213；卢布兑欧元 贬值0.6%，报69.685。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。