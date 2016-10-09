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亚洲 | 2016年 10月 9日 星期日 11:49 BJT

金砖国家：10月7日股汇市收盘纵览

路透10月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.24%，报914.81点。

中国股汇市：逢假期休市

香港股市：香港股市：小幅收低，但周线涨幅为9月初以来最大

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巴西股市：盘中呈现拉锯，但指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.77%，报61,108.983点，创2014年9月3日以来最高收位。

巴西汇市：主要拉美股市及货币周五下跌，一名美联储高官淡化美国就业成长下滑的数据，令人预期美联储仍将在今年稍晚升息。雷亚尔兑美元 收报3.2158/66，上日收报3.2216/25。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.14%，报45,112.11点；大盘综合指数 收盘上涨0.1%，报51,662.07点。

南非汇市：兰特兑美元走低，因美国升息预期增强

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印度股市：连续第三个交易日收跌，等候当日稍晚公布的美国就业数据，以及即将展开的国内财报季，不过此间股市仍创下一个月来最佳周线涨幅。BSE指数 收盘下跌0.16%，报28,061.14点；NSE指数 收盘下跌0.14%，报8,697.6点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.6750/66.6850，上日收报66.69/66.7。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.22%，报1,002.07点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.39%，报523.01点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.13%，报62.213；卢布兑欧元 贬值0.6%，报69.685。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)

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