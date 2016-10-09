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市场报道 | 2016年 10月 9日 星期日 12:03 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,310,849口)
    363,099  388,203  200,758  596,041  536,639  1159898  1125600  150,951 185,249
    
    较9月27日变动(未平仓合约：增加3,735口)
    
      3,136  -17,830    6,957  -10,972   17,610     -879    6,737    4,614  -3,002
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.7     29.6     15.3     45.5     40.9     88.5     85.9     11.5    14.1
    
    各类交易商数量(总计为737家)
        173      157      169      253      309      523      565
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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