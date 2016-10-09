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市场报道 | 2016年 10月 9日 星期日 11:53 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月4日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年10月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(181,809口)
     77,097   76,198   19,295   70,272   71,224  166,664  166,717   15,145  15,092
    
    较9月27日变动(未平仓合约：增加1,905口)
    
      2,328     -661    3,018   -2,040      883    3,306    3,240   -1,401  -1,335
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.4     41.9     10.6     38.7     39.2     91.7     91.7      8.3     8.3
    
    各类交易商数量(总计为268家)
         89      100       50       52       53      171      176
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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