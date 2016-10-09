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市场报道 | 2016年 10月 9日 星期日 12:01 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(477,960口)
    146,986  260,306   86,013  191,606   89,346  424,605  435,665   53,355  42,295
    
    较9月27日变动(未平仓合约：增加12,078口)
    
        707   20,116    1,890    6,777   -9,160    9,374   12,846    2,704    -768
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.8     54.5     18.0     40.1     18.7     88.8     91.2     11.2     8.8
    
    各类交易商数量(总计为468家)
        162      149      106      127      101      343      310
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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