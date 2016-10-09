全球汇市：美元净多仓升至两个月高点；英镑净空仓创新高--CFTC/路透

路透纽约10月7日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，汇市投机客连续第二周增加看多美元押注，净多仓增至 近两个月高点。本周公布的美国数据良好，投资者预期美国联邦储备理事 会(美联储/FED)升息。 截至10月4日当周，美元净多仓升至105.2亿美元，这是8月9日周以来 最高水平。此前一周为97.1亿美元。 美元从最近公布的美国经济数据中得到支撑。这些数据显示制造业活 动转强，消费者信心上升。 周五公布的美国9月非农就业报告稍逊预期，但市场认为其足够强劲 ，可以让美联储在12月升息。 今年截至周五，美元指数仍跌2.1%，2015年则涨逾9%。 “强劲的基础通胀压力和油价基期效应减弱，意味着美联储可能在年 底时发现自己大幅落后于形势--落后得太多，以至于目前关于2017年底前 升息三次的点阵图预测可能存在上修风险，”伦敦ING Wholesale Bankin g的汇市策略师Viraj Patel表示。 Patel表示，明年扩大升息的前景应该会在近期内继续支撑美元兑收 益率较低的10国集团(G10)货币。 数据显示，英镑净空仓触及纪录新高，达到97,572口。 周五英镑闪跌至31年新低，再度提醒投资者英镑是何等脆弱。 投资者越来越担心英国选择“硬”退欧方式，这导致英镑重挫。英镑 今年迄今累计贬值了近19%。 “值得注意的是，从全球基金经理的(资金流)情况来看，数月来的主 要形势一直利空英镑，”波士顿纽约梅隆银行的全球市场策略师Samarjit Shankar表示。 “我们一直强调，过去一年里资金稳步撤出这个陷入困境的货币。” 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 101,986 97,432 空头仓位 33,291 28,540 净仓位 68,695 68,892 欧元(125,000欧元为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 105,634 100,492 空头仓位 187,693 176,522 净仓位 -82,059 -76,030 英镑(62,500英镑为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 56,760 48,177 空头仓位 154,332 135,891 净仓位 -97,572 -87,714 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 19,293 12,803 空头仓位 22,229 18,759 净仓位 -2,936 -5,956 加元(100,000加元为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 32,585 34,579 空头仓位 46,662 46,194 净仓位 -14,077 -11,615 澳元(100,000澳元为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 73,545 62,892 空头仓位 49,607 47,884 净仓位 23,938 15,008 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 10月4日当周 前一周 多头仓位 32,224 34,159 空头仓位 40,054 40,952 净仓位 -7,830 -6,793(完) (编译 张涛；审校 张明钧)