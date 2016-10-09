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货币新闻 | 2016年 10月 9日 星期日 12:01 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(651,042口)
    189,926   84,986  102,990  308,832  376,538  601,748  564,514   49,294  86,528
    
    较9月27日变动(未平仓合约：增加5,437口)
    
        999   -5,471    5,025   -1,150   10,973    4,874   10,527      563  -5,090
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.2     13.1     15.8     47.4     57.8     92.4     86.7      7.6    13.3
    
    各类交易商数量(总计为618家)
        187      158      194      164      201      468      467
    (完)                   

  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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