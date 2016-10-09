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市场报道 | 2016年 10月 9日 星期日 12:01 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,871,665口)
    571,306  208,330  558,938  642,976  999,197  1773220  1766465   98,445 105,200 
    
    较9月27日变动(未平仓合约：增加40,674口)
    
     27,507  -43,823   36,420  -20,896   38,458   43,031   31,055   -2,357   9,619
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.5     11.1     29.9     34.4     53.4     94.7     94.4      5.3     5.6
    
    各类交易商数量(总计为405家)
        146      106      173       98      124      331      338
    (完)   
    
  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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