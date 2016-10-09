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市场报道 | 2016年 10月 9日 星期日 11:56 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月4日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(248,637口)
    107,954   34,500   19,032  105,808  187,439  232,794  240,971   15,843   7,666
    
    较9月27日变动(未平仓合约：减少4,718口)
    
     -6,596    1,492      296    3,031   -6,608   -3,269   -4,820   -1,449     102
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.4     13.9      7.7     42.6     75.4     93.6     96.9      6.4     3.1
    
    各类交易商数量(总计为308家)
        149       60       69       63       66      251      167
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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