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市场报道 | 2016年 10月 9日 星期日 11:58 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月4日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约544,824口)
    324,136   78,628   53,866  111,864  383,106  489,866  515,600   54,958  29,224
    
    较9月27日变动(未平仓合约：减少38,337口)
    
    -34,836   11,560    5,941  -11,292  -54,644  -40,187  -37,143    1,850  -1,194
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       59.5     14.4      9.9     20.5     70.3     89.9     94.6     10.1     5.4
    
    各类交易商数量(总计为364家)
        177      110       84       48       56      270      208
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 张涛)

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