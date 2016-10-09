版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 9日 星期日 12:03 BJT

中国货币市场：资金供给充沛，非银机构大多仍休假致需求有限

路透上海10月9日 - 中国银行间市场周日资金供给充沛，回购利率亦有所下行；尽管今
日已是国庆长假后的第二个工作日，但因还是周末换休日，很多非银行机构仍处休假状态，
资金需求整体有限。
    
    交易员并指出，尽管流动性宽裕，央行公开市场还是进行了小规模的逆回购操作，这继
续传递了央行对流动性的维稳信号，节后资金面料暂无太大压力。
    
    “宽松，从头松到尾，出（钱）的很多，（资金价格）一早就有减点的。”华东一银行
交易员称。
    
    她谈到，由于多数非银机构还未上班，因此交投也很清淡，明日是周一，随着非银机构
归来市场交易才会恢复正常，“这两天感觉好安静啊。”
    
    10月1日-7日为中国国庆假期，而10月8日（周六）和9日（周日）为换休工作日，银行 
正常上班，多数非银机构则至10月10日（下周一）才恢复上班。
    
    中国央行公开市场周日共进行600亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天 
期200亿元；据此计算，本周净投放600亿元。业内人士并透露，公开市场一级交易商可申报
明日的七天、14天 和28天期逆回购需求。而周六央行公开市场则暂停操作。 
        
    以下为主要货币市场利率报价：         
    
 北京时间11:44               今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
   其中：隔夜                 2.1047    2.1306        -2.59 
         七天                 2.2809    2.3349        -5.40 
         14天                 2.3982    2.5162       -11.80 
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                   2.1000    2.1500        -5.00 
       七天                   2.3000    2.3500        -5.00 
      14天                    2.4000    2.6000       -20.00 
 Shibor                                                     
      其中:隔夜               2.1750    2.1930        -1.80 
           七天               2.4250    2.4420        -1.70 
         三个月               2.8015    2.8015         0.00 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐