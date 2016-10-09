中国货币市场：资金供给充沛，非银机构大多仍休假致需求有限

路透上海10月9日 - 中国银行间市场周日资金供给充沛，回购利率亦有所下行；尽管今 日已是国庆长假后的第二个工作日，但因还是周末换休日，很多非银行机构仍处休假状态， 资金需求整体有限。 交易员并指出，尽管流动性宽裕，央行公开市场还是进行了小规模的逆回购操作，这继 续传递了央行对流动性的维稳信号，节后资金面料暂无太大压力。 “宽松，从头松到尾，出（钱）的很多，（资金价格）一早就有减点的。”华东一银行 交易员称。 她谈到，由于多数非银机构还未上班，因此交投也很清淡，明日是周一，随着非银机构 归来市场交易才会恢复正常，“这两天感觉好安静啊。” 10月1日-7日为中国国庆假期，而10月8日（周六）和9日（周日）为换休工作日，银行 正常上班，多数非银机构则至10月10日（下周一）才恢复上班。 中国央行公开市场周日共进行600亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天 期200亿元；据此计算，本周净投放600亿元。业内人士并透露，公开市场一级交易商可申报 明日的七天、14天 和28天期逆回购需求。而周六央行公开市场则暂停操作。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1047 2.1306 -2.59 七天 2.2809 2.3349 -5.40 14天 2.3982 2.5162 -11.80 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1500 -5.00 七天 2.3000 2.3500 -5.00 14天 2.4000 2.6000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.1750 2.1930 -1.80 七天 2.4250 2.4420 -1.70 三个月 2.8015 2.8015 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)