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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 17:17 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*蕲春县国建投资 8.7      7   10/17簿记建档     --       AA-      10/18-10/20  银河证券
        (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保)
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*杭州运河综合  10        7   10/14簿记建档     --       AA       10/17-10/18  平安证券
保护开发建设集团   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*孝昌县顺和     8        7   10/14簿记建档     --       AA-      10/17-10/21  长江证券
开发投资        (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)
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陕西高速公路   10     可续期 10/12簿记建档     --       AA+      10/13-10/14  华福证券
建设集团      (每五年重定价，每五年末主体评级AA或以上发行人有续期选择权) 
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成都锦都工业   10        7   10/12簿记建档     --       AA       10/13-10/14  东方花旗证券
建设投资        (第3-7年末分别偿还20%本金)
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贵州凯里城镇   11        7   10/12簿记建档     --       AA       10/13-10/17  国海证券
建设投资公司城市停车场建设专项债    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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*北海市银海区   14       7   10/11簿记建档  *上限7.00%   AA+     10/12-10/13   华福证券
北背岭、白耗壳村棚户区改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%、15%、25%、25%和25%本金)
    (附第5年末投资者选择权/广西大都投资公司和广西建工集团分别作为第一和第二差额补偿人) 
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建湖县城市      10       5   10/12簿记建档     --       AAA     10/13-10/18   申万宏源证券
建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) 
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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益阳市县域创新   12      7   10/12簿记建档      --        AA     10/13-10/17  兴业证券
创业基地集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人土地使用权等担保)
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注: *表示新增。(完) 
        
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