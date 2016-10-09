更新版 1-《全球汇市》英镑“闪跌”，美元因就业数据不及预期而下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增文末表格)
* 美元下跌，因美国非农就业数据不及预期
* 但最新就业报告并未改变市场对12月升息的预期
* 英镑在亚洲交易时段闪跌，令市场动荡
* 英镑从盘中低位反弹，但日内仍然下跌
路透纽约10月7日 - 英镑周五骤降，全球汇市早盘闪跌至31年低位，美元下滑，受累于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。
英镑在亚洲交易时段一度贬值10%，但在闪跌之前，英镑已可能录得2009年1月以来表现最差的一周，因该国部分领导人呼吁英国“硬性”退欧。
“这是市场给英国发出警号，从今日的走势就可以看出，未来英镑的波动性有多大，”瑞信外汇策略部门全球主管Shahab Jalinoos说。
市场焦点在英镑上，美国非农就业报告退居次席。9月美国非农就业岗位增加15.6万个，低于预期，但仍显示就业市场强劲，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息提供理据。
周五，英镑 在亚洲汇市盘初数分钟内从1.2600美元急跌至约1.1378美元，骤降约10%。
汤森路透之后将英镑的低位修正至1.1491美元，仍是1985年以来最低水准。该公司表示，在取消一宗无关交易后，对英镑低位作出修正。
纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。
英镑缩减稍早跌幅，其他货币兑美元也上涨，因数据显示9月美国非农就业岗位增加15.6万个，低于接受路透调查的分析师预期的17.5万个。
“尽管猛一看，9月就业市场数据不及预期，但它可能仍未脱离支持年底前进行第二次加息的联邦公开市场委员会(FOMC)鹰派的舒适区域，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh说。
“这份报告的其他细节也为12月升息提供理据。”
纽约尾盘，美元指数 下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数短暂升至逾两个月高位。
美元兑日圆 下挫1%，至102.91日圆。
欧元兑美元 上涨0.4%，至1.1198美元，但兑日圆 下滑0.6%，报115.26日圆。
9月就业报告也显示一些令人鼓舞的迹象，就业参与率上升和平均时薪稳步增长0.2%，限制了美元的跌幅，支持市场对美联储在12月13-14日政策会议上升息的预期。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1199 1.1149 +0.45 +3.12 1.0860
美元/日圆 102.90 103.93 -0.99 -14.46 120.30
欧元/日圆 115.24 115.91 -0.58 -11.67 130.47
美元/瑞郎 0.9769 0.9802 -0.34 -2.49 1.0018
英镑/美元 1.2432 1.2614 -1.44 -15.65 1.4738
美元/加元 1.3296 1.3216 +0.61 -3.92 1.3839
美元/离岸人民币 6.7054 6.7065 -0.02 +2.09 6.5680
澳元/美元 0.7575 0.7582 -0.09 +4.12 0.7275
欧元/瑞郎 1.0946 1.0935 +0.10 +0.55 1.0886
欧元/英镑 0.9013 0.8832 +2.05 +22.34 0.7367
新西兰元/美元 0.7158 0.7159 -0.01 +4.88 0.6825
美元/挪威克朗 8.0887 8.0429 +0.57 -8.50 8.8398
欧元/挪威克朗 9.0689 8.9750 +1.05 -5.54 9.6011
美元/瑞典克朗 8.6231 8.6308 -0.09 +2.09 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.6707 9.6180 +0.55 +5.45 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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