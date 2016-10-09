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亚洲 | 2016年 10月 9日 星期日 16:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         106.00    -1.08    -1.01   2057753
    京东                27.03    -0.37    -1.35   9607399
    新浪              74.73    -1.25    -1.65    956070
    搜狐              42.94    -1.46    -3.29    152926
    网易             252.95    -3.03    -1.18    809333
    百度             179.80    -1.72    -0.95   2386455
    
    台湾
    台湾积体电路       31.18    +0.41    +1.33   1546672
    联电                1.84    +0.01    +0.55     97502
    日月光              6.04    +0.03    +0.50    231847
    矽品精密           7.45    +0.01    +0.13    227709
    和信超媒体         2.42    +0.00    +0.00       640
    友达                3.79    -0.06    -1.56     82279
    中华电信           35.29    -0.03    -0.08     68233
    台湾国际航电      48.51    +0.12    +0.25   1318365
    
    香港
    中国移动           62.39    -0.40    -0.64    159001
    中国联通           12.10    -0.13    -1.06     74606
    中国电信           51.77    -0.37    -0.71      4073
    中芯国际            5.82    +0.13    +2.28     27033
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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