中国新债：青海下周五将发行2.0176亿元四期一般地方债，期限3-10年

路透上海10月9日 - 中国青海省财政厅周日公告，将于下周五（14日）招标发行总额2. 0176亿元人民币的一般地方债，期限包括三、五、七和10年。 上述债券分别为青海省今年第三批一般债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公 司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 0.3226 10月14日上午9:30-10:10 10月17日 五年 0.565 七年 0.565 10年 0.565 总计 2.0176 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)