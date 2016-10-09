英国债市：创下2015年8月以来最大单周跌幅，受通胀疑虑打击

路透伦敦10月7日 - 英国10年期公债价格周五创下一年来最大周线跌幅，英镑持续下跌令人担心通胀窜升，从而损及固定收益投资。

指标英国10年期公债收益率 升至1%之上，为逾三个月来首见，在此同时市场通胀预期指标 跳升至近三年来最高水平。

英国公债价格挫跌之前，英镑在亚洲盘交易中出现闪跌，在数分钟之内就贬值多达10%。

虽然最初的下跌为时不长，但伦敦盘和纽约盘中卖压再度涌现，导致英镑日内下跌1.5%，恐创下2009年以来最大周线跌幅。

“闪跌之后的反弹无法令人信服，只要无法说服人，通胀前景看来就不妙...英国央行兑现再度降息暗示的可能性就会相对偏低，”ADM Investor Services分析师Marc Ostwald表示。

10年期公债收益率日内上涨多达9个基点，1515GMT时报在0.96%，脱离美国就业数据公布后触及的三个月高点1.018%，不过仍较一周前上涨21个基点。

这创下该券种收益率2015年8月以来单周最大涨幅，当时市场受到中国股市暴跌摇撼；目前收益率水准则是回到英国央行明显暗示将会放宽政策以缓解退欧冲击之前的水准。

英国10年期公债与同天期德债 间利差触及97.5个基点，为7月初以来最高，日内上升10个基点。(完)

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