中国经济：扩大国有土地有偿使用范围，完善土地使用标准体系--国土部

路透北京10月9日 - 中国国土部称，针对十三五规划确定单位GDP建设用地使用面积下降20%的目标，中国要进一步缩小划拨供地范围，扩大国有土地有偿使用范围，坚持和完善经营性土地招标拍卖挂牌出让制度，并完善土地使用标准体系，逐步形成覆盖城乡和各行各业的土地使用标准体系。

中国周日发布落实“十三五”单位国内生产总值（GDP）建设用地使用面积下降目标的指导意见称，重点任务是落实建设用地总量管控，着力盘活存量建设用地，推进工业用地采取先租后让、租让结合的供应方式，在符合规划和法定转让条件的前提下，允许工业用地在不同主体之间进行转让。

刊登在国土部网站上的意见称，进一步完善土地价租税费体系，改进工业用地出让最低价标准相关实施政策。并全面落实土地利用动态巡查制度，建立健全土地市场监测监管实地核查办法。

要合理分解下降目标，并强化下降目标评估考核。分解结果于今年12月31日前报国土资源部和国家发展改革委。

意见并指出，严格执行限制和禁止供地政策，控制资源消耗高、环境危害大、产能过剩的项目准入；在建设项目可行性研究、初步设计、土地审批、土地供应、供后监管、竣工验收等环节，严格执行土地使用标准；实行工业项目建设用地指标控制，修订工业项目用地控制指标。