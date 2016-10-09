中国经济：扩大国有土地有偿使用范围，完善土地使用标准体系--国土部

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月9日 - 中国国土部称，针对十三五规划确定单位GDP建设用地使用面积下降20%的目标，中国要进一步缩小划拨供地范围，扩大国有土地有偿使用范围，坚持和完善经营性土地招标拍卖挂牌出让制度，并完善土地使用标准体系，逐步形成覆盖城乡和各行各业的土地使用标准体系。
中国周日发布落实“十三五”单位国内生产总值（GDP）建设用地使用面积下降目标的指导意见称，重点任务是落实建设用地总量管控，着力盘活存量建设用地，推进工业用地采取先租后让、租让结合的供应方式，在符合规划和法定转让条件的前提下，允许工业用地在不同主体之间进行转让。
刊登在国土部网站上的意见称，进一步完善土地价租税费体系，改进工业用地出让最低价标准相关实施政策。并全面落实土地利用动态巡查制度，建立健全土地市场监测监管实地核查办法。
要合理分解下降目标，并强化下降目标评估考核。分解结果于今年12月31日前报国土资源部和国家发展改革委。
意见并指出，严格执行限制和禁止供地政策，控制资源消耗高、环境危害大、产能过剩的项目准入；在建设项目可行性研究、初步设计、土地审批、土地供应、供后监管、竣工验收等环节，严格执行土地使用标准；实行工业项目建设用地指标控制，修订工业项目用地控制指标。
中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。 （完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。