版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 9日 星期日 18:56 BJT

中国行业：电力煤炭等16个行业均完成去年淘汰落后过剩产能目标--工信部

路透北京10月9日 - 中国工信部和国家能源局称，经考核，电力、煤炭、炼铁、炼钢等16个行业均完成了2015年淘汰落后和过剩产能目标任务，全国共淘汰电力527.2万千瓦、煤炭10,167万吨。

工信部网站周日公告2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况称，去年全国还淘汰炼铁1,378万吨、炼钢1,706万吨、焦炭948万吨、铁合金127万吨、电解铝36.2万吨、铜冶炼7.9万吨等。

公告称，各省（区、市）及新疆生产建设兵团均完成了2015年淘汰落后和过剩产能目标任务。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐