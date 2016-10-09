重温稿-中国房地产：上海将增土地供应，南昌加入限购至此共21城推出调控新政

路透上海10月9日 - 国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着周六晚间上海和南昌的新政出炉，已有21个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场以及销售监管等调控政策。其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

江西省南昌市昨晚亦发布限购新政。据本地媒体江西网报导，南昌实行区域性住房限购，暂停向在市区已拥有1套及以上住房的本市户籍居民出售新建商品住房；暂停向在市区已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民出售新建商品住房和存量住房；并根据不同情况实施限贷。

至此9月30日以来至今，已有包括北京、天津、深圳、武汉、郑州等在内的21个城市发布了房地产调控新政，同时上述城市均已加入限购行列。

上海的调控新政并指出，根据地块不同情况，进一步增加商品住房用地中保障性住房（含人才公寓）配建的比例和房地产开发企业自持住房的比例。

根据国家有关规定，银行贷款、信托资金、资本市场融资、资管计划配资、保险资金等不得用于缴付土地竞买保证金、定金及后续土地出让价款。竞买人在申请参加土地招拍挂活动时，应承诺资金来源为合规的自有资金。

此外自2016年10月8日起，上海全市新建商品住房销售方案备案实行市、区两级审核，对上市房源定价不合理的，坚决予以调整。加强在售新建商品住房项目销售价格监测监管，不得擅自提价。并严格执行限购、限贷等房地产市场调控政策，对有意规避限购、限贷等相关规定的行为，加大管控力度。