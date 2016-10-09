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市场报道 | 2016年 10月 10日 星期一 06:17 BJT

全球贵金属：10月7日SPDR黄金持仓增加1.19%，或11.27吨

路透10月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量增加1.19%，至958.90吨，周四为947.63吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,467,217.51盎司升至30,829,666.87盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 张涛)

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