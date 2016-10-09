日韩经济指标预测--10月10日-10月17日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月10日(一) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余15,391 盈余19,382 10月11日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 45.6 2300 韩国失业率 9月 -- 3.8% 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -5.5% +4.9% (较上年同期) +6.5% +5.2% 10月12日(三) 0300 韩国L货供额 8月 -- +7.8% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月13日(四) -- 韩国央行利率决定 10月 -- 1.25% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- -9.7% 进口物价(较上年同期) -- -8.5% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -3.2% -3.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,368 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,517 10月14日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.30 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 39.10 10月17日当周 10月16日(日) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正5 10月17日(一) 0430 日本工业生产修正值 8月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +0.6% -- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差71 出口 -- -5.9% 进口 -- -2.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。