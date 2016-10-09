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货币新闻 | 2016年 10月 10日 星期一 07:31 BJT

《美国重要政经日程》--10月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

--美国9月就业趋势指数(1400)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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