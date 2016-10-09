重温稿-《全球汇市》英镑“闪跌”，美元因就业数据不及预期而下滑

* 美元下跌，因美国非农就业数据不及预期 * 但最新就业报告并未改变市场对12月升息的预期 * 英镑在亚洲交易时段闪跌，令市场动荡 * 英镑从盘中低位反弹，但日内仍然下跌 路透纽约10月10日 - 英镑周五骤降，全球汇市早盘闪跌至31年低位；美元下滑，受累 于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。 英镑在亚洲交易时段一度贬值10%，但在闪跌之前，英镑已可能录得2009年1月以来表现 最差的一周，因该国部分领导人呼吁英国“硬性”退欧。 “这是市场给英国发出警号，从今日的走势就可以看出，未来英镑的波动性有多大，” 瑞信外汇策略部门全球主管Shahab Jalinoos说。 市场焦点在英镑上，美国非农就业报告退居次席。9月美国非农就业岗位增加15.6万个 ，低于预期，但仍显示就业市场强劲，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息提供理 据。 周五，英镑 在亚洲汇市盘初数分钟内从1.2600美元急跌至约1.1378美元，骤降 约10%。 汤森路透之后将英镑的低位修正至1.1491美元，仍是1985年以来最低水准。该公司表示 ，在取消一宗无关交易后，对英镑低位作出修正。 纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。 英镑缩减稍早跌幅，其他货币兑美元也上涨，因数据显示9月美国非农就业岗位增加15. 6万个，低于接受路透调查的分析师预期的17.5万个。 “尽管猛一看，9月就业市场数据不及预期，但它可能仍未脱离支持年底前进行第二次 加息的联邦公开市场委员会(FOMC)鹰派的舒适区域，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Ma rvin Loh说。 “这份报告的其他细节也为12月升息提供理据。” 纽约尾盘，美元指数 下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数短 暂升至逾两个月高位。 美元兑日圆 下挫1%，至102.91日圆。 欧元兑美元 上涨0.4%，至1.1198美元，但兑日圆 下滑0.6%，报115.26 日圆。 9月就业报告也显示一些令人鼓舞的迹象，就业参与率上升和平均时薪稳步增长0.2%， 限制了美元的跌幅，支持市场对美联储在12月13-14日政策会议上升息的预期。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1199 1.1149 +0.45 +3.12 1.0860 美元/日圆 102.90 103.93 -0.99 -14.46 120.30 欧元/日圆 115.24 115.91 -0.58 -11.67 130.47 美元/瑞郎 0.9769 0.9802 -0.34 -2.49 1.0018 英镑/美元 1.2432 1.2614 -1.44 -15.65 1.4738 美元/加元 1.3296 1.3216 +0.61 -3.92 1.3839 美元/离岸人民币 6.7054 6.7065 -0.02 +2.09 6.5680 澳元/美元 0.7575 0.7582 -0.09 +4.12 0.7275 欧元/瑞郎 1.0946 1.0935 +0.10 +0.55 1.0886 欧元/英镑 0.9013 0.8832 +2.05 +22.34 0.7367 新西兰元/美元 0.7158 0.7159 -0.01 +4.88 0.6825 美元/挪威克朗 8.0887 8.0429 +0.57 -8.50 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0689 8.9750 +1.05 -5.54 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6231 8.6308 -0.09 +2.09 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6707 9.6180 +0.55 +5.45 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)