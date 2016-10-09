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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 07:12 BJT

重温稿-《全球汇市》英镑“闪跌”，美元因就业数据不及预期而下滑

* 美元下跌，因美国非农就业数据不及预期
    * 但最新就业报告并未改变市场对12月升息的预期
    * 英镑在亚洲交易时段闪跌，令市场动荡
    * 英镑从盘中低位反弹，但日内仍然下跌

    路透纽约10月10日 - 英镑周五骤降，全球汇市早盘闪跌至31年低位；美元下滑，受累
于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。
    
    英镑在亚洲交易时段一度贬值10%，但在闪跌之前，英镑已可能录得2009年1月以来表现
最差的一周，因该国部分领导人呼吁英国“硬性”退欧。    
    
    “这是市场给英国发出警号，从今日的走势就可以看出，未来英镑的波动性有多大，”
瑞信外汇策略部门全球主管Shahab Jalinoos说。
    
    市场焦点在英镑上，美国非农就业报告退居次席。9月美国非农就业岗位增加15.6万个
，低于预期，但仍显示就业市场强劲，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息提供理
据。
    
    周五，英镑 在亚洲汇市盘初数分钟内从1.2600美元急跌至约1.1378美元，骤降
约10%。
           
    汤森路透之后将英镑的低位修正至1.1491美元，仍是1985年以来最低水准。该公司表示
，在取消一宗无关交易后，对英镑低位作出修正。
    
    纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。
    
    英镑缩减稍早跌幅，其他货币兑美元也上涨，因数据显示9月美国非农就业岗位增加15.
6万个，低于接受路透调查的分析师预期的17.5万个。
    
    “尽管猛一看，9月就业市场数据不及预期，但它可能仍未脱离支持年底前进行第二次
加息的联邦公开市场委员会(FOMC)鹰派的舒适区域，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Ma
rvin Loh说。
    
    “这份报告的其他细节也为12月升息提供理据。”
    
    纽约尾盘，美元指数 下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数短
暂升至逾两个月高位。
    美元兑日圆 下挫1%，至102.91日圆。
    欧元兑美元 上涨0.4%，至1.1198美元，但兑日圆 下滑0.6%，报115.26
日圆。
    
    9月就业报告也显示一些令人鼓舞的迹象，就业参与率上升和平均时薪稳步增长0.2%，
限制了美元的跌幅，支持市场对美联储在12月13-14日政策会议上升息的预期。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1199   1.1149   +0.45   +3.12   1.0860
    美元/日圆            102.90   103.93   -0.99  -14.46   120.30
    欧元/日圆         115.24   115.91   -0.58  -11.67   130.47
    美元/瑞郎            0.9769   0.9802   -0.34   -2.49   1.0018
    英镑/美元            1.2432   1.2614   -1.44  -15.65   1.4738
    美元/加元            1.3296   1.3216   +0.61   -3.92   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7054   6.7065   -0.02   +2.09   6.5680
    澳元/美元            0.7575   0.7582   -0.09   +4.12   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0946   1.0935   +0.10   +0.55   1.0886
    欧元/英镑         0.9013   0.8832   +2.05  +22.34   0.7367
    新西兰元/美元        0.7158   0.7159   -0.01   +4.88   0.6825
    美元/挪威克朗        8.0887   8.0429   +0.57   -8.50   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0689   8.9750   +1.05   -5.54   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.6231   8.6308   -0.09   +2.09   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6707   9.6180   +0.55   +5.45   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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