《中国报摘》--中国证券报10月10日

* 头版头条:

--中共中央总书记习近平强调，加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升中国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。

* 其他:

--上海证交所总经理黄红元指出，下一步该所将以实体经济需求为导向，研究市场分层，加快推进新经济和高新技术企业发行上市。在维护二级市场平稳发展的基础上，努力实现预期明确、定价适当、连续快速的IPO运行。

--阿里影业 与好莱坞影视公司Amblin Partners达成战略合作协议，将收购后者部分股权，成为其战略股东之一，双方将在投资、联合制作、衍生品合作及宣传发行领域展开密切合作。

--万科 公告称，9月实现销售面积213.4万平方米，销售金额253.8亿元人民币；1-9月累计实现销售面积1,992.1万平方米，销售金额2,629亿元。

--中船重工集团董事长胡问鸣表示，集团将通过IPO、“买壳”等方式进一步加快集团旗下板块的资产证券化速度。他表示，希望国资委能通过壳资源划转的方式，进一步盘活国企的资产证券化水平。

--同程旅游与万达集团联合宣布，同程旅游旗下的同程国旅将合并重组万达集团旗下的万达旅业，万达旅业旗下12家旅行社将并入同程国旅。交易完成后，同程旅游市值将超过200亿元，现金储备超过50亿元。