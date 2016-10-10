《中国报摘》--中国证券报10月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中共中央总书记习近平强调，加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升中国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。
* 其他:
--上海证交所总经理黄红元指出，下一步该所将以实体经济需求为导向，研究市场分层，加快推进新经济和高新技术企业发行上市。在维护二级市场平稳发展的基础上，努力实现预期明确、定价适当、连续快速的IPO运行。
--阿里影业 与好莱坞影视公司Amblin Partners达成战略合作协议，将收购后者部分股权，成为其战略股东之一，双方将在投资、联合制作、衍生品合作及宣传发行领域展开密切合作。
--万科 公告称，9月实现销售面积213.4万平方米，销售金额253.8亿元人民币；1-9月累计实现销售面积1,992.1万平方米，销售金额2,629亿元。
--中船重工集团董事长胡问鸣表示，集团将通过IPO、“买壳”等方式进一步加快集团旗下板块的资产证券化速度。他表示，希望国资委能通过壳资源划转的方式，进一步盘活国企的资产证券化水平。
--同程旅游与万达集团联合宣布，同程旅游旗下的同程国旅将合并重组万达集团旗下的万达旅业，万达旅业旗下12家旅行社将并入同程国旅。交易完成后，同程旅游市值将超过200亿元，现金储备超过50亿元。
--国家旅游局发布相关数据显示，“十一”七日假期期间，全国共接待游客5.93亿人次，同比增长12.8%，累计旅游收入4,822亿元，同比增长14.4%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。