国际油市：油价下跌，因市场怀疑非OPEC产油国会否减产

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
澳新银行称，油价下跌是受到俄罗斯能源部官员言论的拖累，该官员称他预计在本周伊斯坦堡的全球能源会议上将不会与OPEC签署产量协议。
交易员称，油价还受到美国活跃钻机数上升的压力，因为这暗示出美国油企愿意在油价每桶50美元左右增产。
虽然油价周一下滑，但分析师预期油价在今年结束之前将小幅上涨，直至进入2017年。
巴克莱称，“无论11月维也纳会议的结论是甚么，冬季期间库存将会下降，为实货油市基本面提供支撑。我们预计第四季油价将上涨至每桶50-59美元区间的低端。”
巴克莱并称，由于美国汽油需求强劲，油价直到明年都可望有支撑。(完)
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(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 龚芳/张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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