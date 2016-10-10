国际油市：油价下跌，因市场怀疑非OPEC产油国会否减产

澳新银行称，油价下跌是受到俄罗斯能源部官员言论的拖累，该官员称他预计在本周伊斯坦堡的全球能源会议上将不会与OPEC签署产量协议。

交易员称，油价还受到美国活跃钻机数上升的压力，因为这暗示出美国油企愿意在油价每桶50美元左右增产。

虽然油价周一下滑，但分析师预期油价在今年结束之前将小幅上涨，直至进入2017年。

巴克莱称，“无论11月维也纳会议的结论是甚么，冬季期间库存将会下降，为实货油市基本面提供支撑。我们预计第四季油价将上涨至每桶50-59美元区间的低端。”

巴克莱并称，由于美国汽油需求强劲，油价直到明年都可望有支撑。(完)

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