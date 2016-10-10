美国与加拿大经济指标预测--10月10日-10月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月10日(一) 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 128.0 10月11日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 94.4 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 19.0 18.27 10月12日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 542.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,380.1 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 572.4 587.1 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 56.60 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.00 10月13日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.2% +0.4% 1230 美国进口物价(较前月) 9月 +0.1% -0.2% 出口物价(较前月) 持平 -0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 -- 24.9 四周均值(万人) -- 25.35 续请失业金人数(万人) 10月1日当周 -- 205.8 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,070 10月14日(五) 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 +0.6% 持平 (较前月) +0.2% 持平 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.0% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.2% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% -0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.2% 持平 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 92.0 91.2 现况指数 104.7 104.2 预期指数 82.7 82.7 10月17日当周 10月17日(一) 1230 美国纽约联储制造业指数 10月 0.60 负1.99 1315 美国工业生产(较前月) 9月 持平 -0.4% 产能利用率 75.5% 75.5% 制造业产出(较前月) -- -0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 李爽)