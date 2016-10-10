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市场报道 | 2016年 10月 10日 星期一 08:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月10日-10月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    10月10日当周
    
    10月10日(一)
    1400 美国就业趋势指数                              9月        --        128.0
    
    10月11日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数        9月        --         94.4
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      9月       19.0       18.27
    
    10月12日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        542.2
                抵押贷款再融资指数                                --      2,380.1
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     8月      572.4       587.1
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月        --        56.60
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月        --        53.00
    
    10月13日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月      +0.2%        +0.4%
    1230 美国进口物价(较前月)                          9月      +0.1%        -0.2%
             出口物价(较前月)                                    持平        -0.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月8日当周      --          24.9
                 四周均值(万人)                                   --         25.35
                 续请失业金人数(万人)            10月1日当周      --         205.8 
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          9月        --     赤字1,070
    
    10月14日(五)
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   9月      +0.6%         持平
                                        (较前月)                +0.2%         持平
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.2%        +1.0%
                                       (较前月)                 +0.1%        +0.1%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +1.2%
                                             (较前月)             --         +0.3%
    1230 美国零售销售(较前月)                          9月      +0.6%        -0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.4%        -0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                          8月      +0.2%         持平
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             10月初值       92.0         91.2
                             现况指数                           104.7        104.2
                             预期指数                            82.7         82.7
    
    10月17日当周
    
    10月17日(一)
    1230 美国纽约联储制造业指数                       10月       0.60       负1.99
    1315 美国工业生产(较前月)                          9月       持平        -0.4%
             产能利用率                                         75.5%        75.5% 
             制造业产出(较前月)                                   --         -0.4%     
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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