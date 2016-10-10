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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--10月10日-11月23日

=============================今日重要政经日程==========================

10月10日（周一）

*--15:00 国新办就积极稳妥降低企业杠杆率有关政策情况举行发布会在北京举行。

=============================近期重要政经日程==========================

10月12日（周三）

-- 第七届拉美中国投资人峰会在北京举行。

*--国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍卫生与健康科技创新有关工作成效。

10月15日（周六）

*--2016年中国新金融高峰论坛在北京举行。

10月19日（周三）

--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

10月24日（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科；审校 沈燕)

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