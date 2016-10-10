《中国重要政经日程》--10月10日-11月23日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=============================今日重要政经日程==========================
10月10日（周一）
*--15:00 国新办就积极稳妥降低企业杠杆率有关政策情况举行发布会在北京举行。
=============================近期重要政经日程==========================
10月12日（周三）
-- 第七届拉美中国投资人峰会在北京举行。
*--国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍卫生与健康科技创新有关工作成效。
10月15日（周六）
*--2016年中国新金融高峰论坛在北京举行。
10月19日（周三）
--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。
10月24日（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。
10月27日（周四）
--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科；审校 沈燕)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。