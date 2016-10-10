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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

**上海证券报**

--中国联通 称，母公司联通集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。

**证券时报**

--江西赛维旗下三家公司的重整计划9月底被江西新余市中院强制裁定批准，这三家公司涉及金融类债权271.2亿元人民币，综合平均清偿率为14.75%，这意味着债权行后续确认的损失将近230亿元。

**东方早报**

--华夏幸福 称，全资子公司华夏幸福新加坡与埃及住房部、投资部签署协议，拟在开罗打造产业新城。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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