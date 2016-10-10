《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--中国联通 称，母公司联通集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。
**证券时报**
--江西赛维旗下三家公司的重整计划9月底被江西新余市中院强制裁定批准，这三家公司涉及金融类债权271.2亿元人民币，综合平均清偿率为14.75%，这意味着债权行后续确认的损失将近230亿元。
**东方早报**
--华夏幸福 称，全资子公司华夏幸福新加坡与埃及住房部、投资部签署协议，拟在开罗打造产业新城。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。