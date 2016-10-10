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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 08:58 BJT

《汇市简讯》美元/亚币涨跌互见，部分市场休市使得交投清淡

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* 美元/韩元小幅下滑，但仍位于近期区间

* 日本、台湾及香港均因公众假期休市，市场交投淡静

* 美元/马币跌落近期高位，阻力位4.15/4.16未被攻破

* 美元/泰铢上涨，测试9月初高点34.98

* 泰国国王在血液透析后病况不稳--王宫

* 中国市场长假后恢复交易，聚焦美元/人民币中间价

(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 王颖)

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