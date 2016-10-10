版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:14 BJT

永安期货：中国期指主力资金节前离场，后期走势有再度转向盘整可能

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

节前一周市场再度走弱，周一上证综指跳空低开击穿3000点整数关口，一度跌至2970点附近，之后的交易日虽然指数出现超跌反弹走势，但反弹力度有限，最终收于3004点。相较于现货走弱，期指表现相对抗跌，IC当周不跌反涨，上涨0.33%，IF及IH虽出现下跌，但跌幅相对有限，周跌幅分别为0.15%和0.53%。基差方面，由于期货强于现货，各合约贴水呈现不同程度收敛，截至9月30日，IF、IH及IC主力合约分别贴水7.3点、1.9点和9.5点。

　　主力持仓方面，与总持仓回升不同的是，各品种主力持仓均有不同程度下滑。IF多、空均减仓1000余手，净多持仓微减11手，至430手；IH多、空主力则分别减仓483手和540手，净多持仓增至278手；IC多头减仓839手，空头减仓幅度略低于多头，减仓710手，净空持仓增至518手。主力持仓回落显示节前主力资金平仓离场情绪较为浓厚。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐