永安期货：中国期指主力资金节前离场，后期走势有再度转向盘整可能

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
节前一周市场再度走弱，周一上证综指跳空低开击穿3000点整数关口，一度跌至2970点附近，之后的交易日虽然指数出现超跌反弹走势，但反弹力度有限，最终收于3004点。相较于现货走弱，期指表现相对抗跌，IC当周不跌反涨，上涨0.33%，IF及IH虽出现下跌，但跌幅相对有限，周跌幅分别为0.15%和0.53%。基差方面，由于期货强于现货，各合约贴水呈现不同程度收敛，截至9月30日，IF、IH及IC主力合约分别贴水7.3点、1.9点和9.5点。
主力持仓方面，与总持仓回升不同的是，各品种主力持仓均有不同程度下滑。IF多、空均减仓1000余手，净多持仓微减11手，至430手；IH多、空主力则分别减仓483手和540手，净多持仓增至278手；IC多头减仓839手，空头减仓幅度略低于多头，减仓710手，净空持仓增至518手。主力持仓回落显示节前主力资金平仓离场情绪较为浓厚。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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