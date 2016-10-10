永安期货：中国期指主力资金节前离场，后期走势有再度转向盘整可能

节前一周市场再度走弱，周一上证综指跳空低开击穿3000点整数关口，一度跌至2970点附近，之后的交易日虽然指数出现超跌反弹走势，但反弹力度有限，最终收于3004点。相较于现货走弱，期指表现相对抗跌，IC当周不跌反涨，上涨0.33%，IF及IH虽出现下跌，但跌幅相对有限，周跌幅分别为0.15%和0.53%。基差方面，由于期货强于现货，各合约贴水呈现不同程度收敛，截至9月30日，IF、IH及IC主力合约分别贴水7.3点、1.9点和9.5点。