韩国新股：建筑机械生产商斗山山猫推迟IPO，因估值低于预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 按指导价区间上档计算，原本将成为韩国第二大规模IPO
* 斗山山猫将提交新的IPO计划--股东
路透首尔10月10日 - 韩国建筑机械生产商斗山山猫(Doosan Bobcat)周一表示，因估值低于预期，已经取消最多筹资2.45万亿韩元(22亿美元)的首次公开发行(IPO)计划。
“我们已经进行了累计投标(book building)以确定最终的IPO价格，但考虑到难以收到对公司估值的合适评估，所以最终决定推迟这次IPO，”该公司在一份文件中表示。
最大股东斗山工程机械 周一在一份监管文件中表示，斗山山猫将尽快提出新的IPO计划。
斗山山猫上周进行了累计投标，9月设定的初步发行指导价区间为每股41,000-50,000韩元。按这个区间上档计算，它可能成为韩国历来第二大IPO。
IPO所得资金预计将用于偿付其母公司斗山工程机械的债务。
根据韩国证交所的规则，斗山山猫需在2017年2月以前上市，否则需要从头开始。
斗山工程机械与关联企业斗山发动机 目前合计持有78%的股份。(完)
(编译 张涛；审校 李婷仪)
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