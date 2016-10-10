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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:17 BJT

韩国新股：建筑机械生产商斗山山猫推迟IPO，因估值低于预期

* 按指导价区间上档计算，原本将成为韩国第二大规模IPO

* 斗山山猫将提交新的IPO计划--股东

路透首尔10月10日 - 韩国建筑机械生产商斗山山猫(Doosan Bobcat)周一表示，因估值低于预期，已经取消最多筹资2.45万亿韩元(22亿美元)的首次公开发行(IPO)计划。

“我们已经进行了累计投标(book building)以确定最终的IPO价格，但考虑到难以收到对公司估值的合适评估，所以最终决定推迟这次IPO，”该公司在一份文件中表示。

最大股东斗山工程机械 周一在一份监管文件中表示，斗山山猫将尽快提出新的IPO计划。

斗山山猫上周进行了累计投标，9月设定的初步发行指导价区间为每股41,000-50,000韩元。按这个区间上档计算，它可能成为韩国历来第二大IPO。

IPO所得资金预计将用于偿付其母公司斗山工程机械的债务。

根据韩国证交所的规则，斗山山猫需在2017年2月以前上市，否则需要从头开始。

斗山工程机械与关联企业斗山发动机 目前合计持有78%的股份。(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪)

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