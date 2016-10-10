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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:20 BJT

恒泰期货：基本面给力，煤炭类黑色板块品种易涨难跌

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

由于当前煤炭的生产受到抑制，运输又遇到瓶颈，钢厂焦炭库存以及动力煤港口库存严重偏低，未来一段时间，供应将始终维持在紧张状态。而且，由于房价的上涨，需求预期将会发生改善。所以，焦煤、焦炭和动力煤等黑色板块品种将继续维持强势状态。

　　操作上，当焦炭价格回调至1270元/吨附近可轻仓做多，目标价位在1430—1450元/吨，如果有效跌破1210元/吨，则止损离场。焦煤价格回调至970元/吨附近，也可轻仓做多，目标价位在1100元/吨，一旦有效跌破935元/吨则止损离场。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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