恒泰期货：基本面给力，煤炭类黑色板块品种易涨难跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
由于当前煤炭的生产受到抑制，运输又遇到瓶颈，钢厂焦炭库存以及动力煤港口库存严重偏低，未来一段时间，供应将始终维持在紧张状态。而且，由于房价的上涨，需求预期将会发生改善。所以，焦煤、焦炭和动力煤等黑色板块品种将继续维持强势状态。
操作上，当焦炭价格回调至1270元/吨附近可轻仓做多，目标价位在1430—1450元/吨，如果有效跌破1210元/吨，则止损离场。焦煤价格回调至970元/吨附近，也可轻仓做多，目标价位在1100元/吨，一旦有效跌破935元/吨则止损离场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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