华泰期货：国情期间美豆先扬后抑，连豆将负重下行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
九月底，美西部暴雨天气为美豆带来了提振。暴雨的到来令当期收割受阻，拖延田间作业进度。10月初报告显示，出口检验量大幅上涨，以及USDA库存不及市场高预期，再次支撑国庆节前期美豆出现上涨行情。国庆假日期间，收获压力来袭，美豆回吐前几日涨幅。
国庆假期结束，后期美天气状况、USDA月度供需报告和美豆出口需求都将是投资者重点关注的因素。美豆丰产，优良率保持良好仍会持续压制美豆的上涨行情。但出口检验量的增加表明出口需求已有一定的回升，行情偏多倾向仍存在。后期将是美豆丰产和出口需求增加之间的博弈，内盘豆类节后开盘也将受到近期美豆走势的影响，或低开。美豆今后是否有方向性的走向，需要密切关注报告数据，因此，在此期间请投资者注意规避风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。