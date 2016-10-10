华泰期货：国情期间美豆先扬后抑，连豆将负重下行

九月底，美西部暴雨天气为美豆带来了提振。暴雨的到来令当期收割受阻，拖延田间作业进度。10月初报告显示，出口检验量大幅上涨，以及USDA库存不及市场高预期，再次支撑国庆节前期美豆出现上涨行情。国庆假日期间，收获压力来袭，美豆回吐前几日涨幅。

国庆假期结束，后期美天气状况、USDA月度供需报告和美豆出口需求都将是投资者重点关注的因素。美豆丰产，优良率保持良好仍会持续压制美豆的上涨行情。但出口检验量的增加表明出口需求已有一定的回升，行情偏多倾向仍存在。后期将是美豆丰产和出口需求增加之间的博弈，内盘豆类节后开盘也将受到近期美豆走势的影响，或低开。美豆今后是否有方向性的走向，需要密切关注报告数据，因此，在此期间请投资者注意规避风险。(完)