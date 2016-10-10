期货日报：郑商所易盛农期指数面临调整，权重品种走势疲弱

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
易盛农期指数继续冲高，截至9月30日，报收于1172.23点。
权重品种方面，菜粕走势较弱。加拿大是我国油菜籽最主要的进口来源国，由于播种面积略降、中西部地区阴雨天气较多，前期预测的新季产量下滑加剧，但随着天气好转，市场预估加拿大油菜籽产量将持续提升。加拿大统计局最新研究报告显示，2016/2017年度加拿大油菜籽产量为1830.9万吨，仅比2015/2016年度的1837.65万吨略有减少。而主要相关品种美豆因丰产预期较足连续下跌带动国内粕类走弱。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。