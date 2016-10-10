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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:28 BJT

期货日报：郑商所易盛农期指数面临调整，权重品种走势疲弱

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

易盛农期指数继续冲高，截至9月30日，报收于1172.23点。

　　权重品种方面，菜粕走势较弱。加拿大是我国油菜籽最主要的进口来源国，由于播种面积略降、中西部地区阴雨天气较多，前期预测的新季产量下滑加剧，但随着天气好转，市场预估加拿大油菜籽产量将持续提升。加拿大统计局最新研究报告显示，2016/2017年度加拿大油菜籽产量为1830.9万吨，仅比2015/2016年度的1837.65万吨略有减少。而主要相关品种美豆因丰产预期较足连续下跌带动国内粕类走弱。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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