期货日报：郑糖阶段性回调难免

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
9月中旬开始，郑糖1701合约从6200元/吨一路上行，最高涨至6765元/吨，走出近600元/吨的行情，一改两个月前的颓势。国庆节前，市场做多情绪高涨，现货报价不断大幅度上调。在经过国庆节长假的“冷静”后，市场情绪是否会发生改变？
9月22日，商务部出台《关于对进口食糖进行保障措施立案调查的公告》，表示会对进口食糖展开保障措施调查，并在6个月内结束。调查结果将决定是否对现行食糖进口税率做出调整。
上述公告看似利好糖价，但笔者认为，其对目前糖价的提振作用并不大。其一，这次商务部调查是由广西糖业协会提交申请的。广西糖业协会并不能代表行业各方的利益，如加工糖厂。目前，加工糖厂的加工规模在千万吨以上，一旦大幅度提高关税，不排除加工糖厂大面积破产的可能。所以，要提高关税，面临的压力很大。其二，在不调整关税的前提下，进口配额外的利润已经是大幅亏损，进口积极性本就很低了，即便提高关税，进口量也不会少太多。总体而言，商务部这份公告更多的是影响市场情绪，对糖价并没有实质性利好。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。