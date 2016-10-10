期货日报：郑糖阶段性回调难免

9月中旬开始，郑糖1701合约从6200元/吨一路上行，最高涨至6765元/吨，走出近600元/吨的行情，一改两个月前的颓势。国庆节前，市场做多情绪高涨，现货报价不断大幅度上调。在经过国庆节长假的“冷静”后，市场情绪是否会发生改变？

上述公告看似利好糖价，但笔者认为，其对目前糖价的提振作用并不大。其一，这次商务部调查是由广西糖业协会提交申请的。广西糖业协会并不能代表行业各方的利益，如加工糖厂。目前，加工糖厂的加工规模在千万吨以上，一旦大幅度提高关税，不排除加工糖厂大面积破产的可能。所以，要提高关税，面临的压力很大。其二，在不调整关税的前提下，进口配额外的利润已经是大幅亏损，进口积极性本就很低了，即便提高关税，进口量也不会少太多。总体而言，商务部这份公告更多的是影响市场情绪，对糖价并没有实质性利好。(完)