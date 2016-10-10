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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:18 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数短期整理为主，长期走势向好

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

9月最后一周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）小幅回调。当周，CIFI先跌后涨，最终报收于751.14点。其中，最高上冲至763.96点，最低下探至742.63点，全周跌幅为0.24%。从指数走势看，CIFI上行承压，短期整理为主。

进入10月，随着供给侧结构性改革的深入，基建和房地产投资加大，将带动金属、建材等板块好转。短期CIFI有回调压力，但长期走势依旧向好。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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