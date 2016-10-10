中国个股：绿地与隧道联合体中标南京地铁5号线PPP项目，投资近200亿元

路透上海10月10日 - 中国大型房企绿地控股 宣布，其与上海隧道 组成的联合体，中标南京地铁5号线工程PPP（政府与社会资本合作）项目，项目总投资近200亿元人民币，是绿地控股中标的最大规模基础设施投资项目。

公司新闻稿称，目前绿地已经落地或者即将落地的PPP项目总投资额达500亿元，覆盖全国六省八市，预计到2020年，绿地将实现基础设施年投资额1,000亿元。

南京地铁5号线线路全长37.4公里，全部为地下线，共设地下车站30座，其中换乘站14座。项目采取“项目投融资建设+施工总承包+运营”的PPP模式合作建设，计划于2020年底建成。

绿地控股董事长、总裁张玉良指出，基建产业借力宏观经济增长，面临难得的契机，中期仍有极大拓展空间，一方面国内巨量的PPP项目为社会资本创造了新的投资通道，城市轨道交通、地下综合管廊、海绵城市、棚户区改造等成为基础设施新的投资热点，另一方面“一带一路”沿线等海外市场有着巨大的发展空间。

他说，绿地的合作资源优势、融资成本优势和金融板块协同发展优势，均有利于企业把握市场机遇。

大基建产业是绿地控股房地产主业以外三大核心战略板块之一，计划2020年前实现业务规模超4,000亿元，跻身国内建筑业最具竞争力和影响力的建设产业集团联合体。其中轨道交通是绿地重点投资领域，目前绿地控股已在南京、重庆签署10条地铁线路，预计总投资约1,900亿元。