中国个股：绿地与隧道联合体中标南京地铁5号线PPP项目，投资近200亿元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海10月10日 - 中国大型房企绿地控股 宣布，其与上海隧道 组成的联合体，中标南京地铁5号线工程PPP（政府与社会资本合作）项目，项目总投资近200亿元人民币，是绿地控股中标的最大规模基础设施投资项目。
公司新闻稿称，目前绿地已经落地或者即将落地的PPP项目总投资额达500亿元，覆盖全国六省八市，预计到2020年，绿地将实现基础设施年投资额1,000亿元。
南京地铁5号线线路全长37.4公里，全部为地下线，共设地下车站30座，其中换乘站14座。项目采取“项目投融资建设+施工总承包+运营”的PPP模式合作建设，计划于2020年底建成。
绿地控股董事长、总裁张玉良指出，基建产业借力宏观经济增长，面临难得的契机，中期仍有极大拓展空间，一方面国内巨量的PPP项目为社会资本创造了新的投资通道，城市轨道交通、地下综合管廊、海绵城市、棚户区改造等成为基础设施新的投资热点，另一方面“一带一路”沿线等海外市场有着巨大的发展空间。
他说，绿地的合作资源优势、融资成本优势和金融板块协同发展优势，均有利于企业把握市场机遇。
大基建产业是绿地控股房地产主业以外三大核心战略板块之一，计划2020年前实现业务规模超4,000亿元，跻身国内建筑业最具竞争力和影响力的建设产业集团联合体。其中轨道交通是绿地重点投资领域，目前绿地控股已在南京、重庆签署10条地铁线路，预计总投资约1,900亿元。
因国定假日，中国股市自上周一起休市，本周一恢复交易。节前最后一个交易日绿地控股收报9.61元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。