芝加哥期市：小麦期货三个交易日来首次上涨，受天气忧虑支撑

以下是0040GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 397.50 2.75 +0.70% +0.44% 400.48 51 CBOT玉米 340.25 0.50 +0.15% -0.07% 334.11 56 CBOT大豆 956.75 0.00 +0.00% -0.18% 959.87 45 CBOT稻米 10.06 -$0.04 -0.40% -0.54% $9.76 65 美国原油 49.35 -$0.46 -0.92% -2.16% $46.16 62 汇率 欧元/美元 $1.120 $0.000 -0.03% +0.42% 澳元/美元 0.7595 0.002 +0.26% +0.17% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李婷仪 审校 李爽/张涛/王丽鑫)