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货币新闻 | 2016年 10月 10日 星期一 09:42 BJT

芝加哥期市：小麦期货三个交易日来首次上涨，受天气忧虑支撑

以下是0040GMT报价：
    
      合约      价格      变动    涨跌%     两日     30日     RSI
                                                     涨跌%  移动均值
    CBOT小麦    397.50    2.75    +0.70%      +0.44%    400.48    51
    CBOT玉米    340.25    0.50    +0.15%      -0.07%    334.11    56
    CBOT大豆    956.75    0.00    +0.00%  -0.18%     959.87      45
    CBOT稻米     10.06   -$0.04    -0.40%  -0.54%      $9.76    65
    美国原油     49.35   -$0.46    -0.92%     -2.16%      $46.16    62

    汇率                     
    欧元/美元   $1.120    $0.000    -0.03%    +0.42%            
    澳元/美元   0.7595    0.002    +0.26%    +0.17%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 张若琪/李婷仪 审校 李爽/张涛/王丽鑫)

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