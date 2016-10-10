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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:45 BJT

全球金市：美元走软扶助金价上涨，关注美国总统候选人辩论

美元指数 下跌0.2%至96.458。

美国共和党总统候选人特朗普有关女性的粗俗言论引发争议，推动美国金融市场对民主党候选人希拉里赢得大选的预期升温，对股市构成提振。

希拉里和特朗普从0100 GMT开始大选前的第二场辩论。

美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年底升息。

美国经济是否准备好迎接升息，可能在未来一周再度成为全球经济焦点，而现在距离美国总统大选只剩一个月的时间。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的持仓量增加1.19%至958.90吨。(完)

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(编译 李爽/王兴亚；审校 张若琪/李爽)

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