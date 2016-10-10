全球金市：美元走软扶助金价上涨，关注美国总统候选人辩论

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 下跌0.2%至96.458。
美国共和党总统候选人特朗普有关女性的粗俗言论引发争议，推动美国金融市场对民主党候选人希拉里赢得大选的预期升温，对股市构成提振。
希拉里和特朗普从0100 GMT开始大选前的第二场辩论。
美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年底升息。
美国经济是否准备好迎接升息，可能在未来一周再度成为全球经济焦点，而现在距离美国总统大选只剩一个月的时间。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的持仓量增加1.19%至958.90吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李爽/王兴亚；审校 张若琪/李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。