中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均涨，CFETS指数升至94.32

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.27%至94.32；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.56%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.66%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货
币较上日升贬
点数 人民币<CNY=PBO 6.7008 -230 C> 欧元<EURCNY=PB 7.4894 -14 OC> 日圆<JPYCNY=PB 6.4964 1048 OC> 港元<HKDCNY=PB 0.8637 -27.5 OC> 英镑<GBPCNY=PB 8.3201 3345 OC> 澳元<AUDCNY=PB 5.0871 53 OC> 新西兰元<NZDCN 4.8006 369 Y=PBOC> 新加坡元<SGDCN 4.8717 177 Y=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=PB 6.8445 663 OC> 加元<CADCNY=PB 5.0612 125 OC> 林吉特<CNYMYR= 0.6189 21.5 PBOC> 卢布<CNYRUB=PB 9.2916 -1670 OC> 泰铢<CNYTHB=CF 5.2228 268 XS>
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.88，较上日微跌0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报95.12，较上日微跌0.35%；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，较上日微跌0.22%；RXY参考在岸人民币指数 报95.27，较上日微跌0.35%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。