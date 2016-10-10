澳新汇市：澳新货币脱离低位但交投清淡，关注美国总统候选人辩论

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳洲联邦银行(CBA)高级汇率分析师Elias Haddad预计，如果这场辩论会是希拉里胜过特朗普，澳元和新西兰元将小幅上涨。
英镑兑澳元 下滑至1.6361澳元，上周五曾低至1.5582。周线下跌3%，为7月以来最大单周跌幅。交易员预计在硬性退欧疑虑罩顶之下，后市将更进一步震荡。
新西兰元兑美元 周一小涨，延续美国非农就业报告公布之后的涨势，接近中午时交投在0.7166美元，上周五报在0.7110。(完)
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(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 李爽/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。