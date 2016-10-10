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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:56 BJT

澳新汇市：澳新货币脱离低位但交投清淡，关注美国总统候选人辩论

澳洲联邦银行(CBA)高级汇率分析师Elias Haddad预计，如果这场辩论会是希拉里胜过特朗普，澳元和新西兰元将小幅上涨。

英镑兑澳元 下滑至1.6361澳元，上周五曾低至1.5582。周线下跌3%，为7月以来最大单周跌幅。交易员预计在硬性退欧疑虑罩顶之下，后市将更进一步震荡。

新西兰元兑美元 周一小涨，延续美国非农就业报告公布之后的涨势，接近中午时交投在0.7166美元，上周五报在0.7110。(完)

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(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 李爽/张涛)

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