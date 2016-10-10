金属期市：期镍早盘跳涨，中国恢复交易后市场浮现买盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0111GMT，LME三个月期铜 涨0.3%至每吨4,790美元，上日小涨。
上海期镍 跌0.17%，期铜 跌0.5%。
美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年底升息。
路透调查显示，日本8月核心机械订单预计三个月来首次下降，显示强势日圆与国内外需求疲弱可能继续促使企业对投资保持谨慎。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/张涛；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。