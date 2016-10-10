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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 09:53 BJT

金属期市：期镍早盘跳涨，中国恢复交易后市场浮现买盘

0111GMT，LME三个月期铜 涨0.3%至每吨4,790美元，上日小涨。

上海期镍 跌0.17%，期铜 跌0.5%。

美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年底升息。

路透调查显示，日本8月核心机械订单预计三个月来首次下降，显示强势日圆与国内外需求疲弱可能继续促使企业对投资保持谨慎。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/张涛；审校 杜明霞)

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