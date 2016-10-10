主要国家经济指标预测--10月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日(一) 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 8月 盈余15,391 盈余19,382 10月11日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 正7 企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲房屋融资 8月 -2.5% -4.2% 投资性房屋融资 -- +0.5% 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 45.6 0900 德国ZEW经济景气指数 10月 正4.3 正0.5 现况指数 正55.5 正55.1 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 94.4 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 19.0 18.27 2300 韩国失业率 9月 -- 3.8% 10月11-12日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月10日(一) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 9月 3.2% 3.2% 经季节调整的失业率 3.3% 3.4% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 8月 +5.4% +2.2% 进口(较前月) +3.0% +0.7% 贸易收支(亿欧元) 顺差222 顺差200 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 8月 +1.7% -0.1% (经工作日调整，较上年同期) +4.1% -0.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 8.5 6.3 1400 美国就业趋势指数 9月 128.51 -- 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 +1.9% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)