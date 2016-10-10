版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--10月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值         前值

    10月10日(一)
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             8月   盈余15,391   盈余19,382
    
    10月11日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                          9月          --           正7
                企业信心指数                                       --           正6
    0030 澳洲房屋融资                                 8月        -2.5%        -4.2%
             投资性房屋融资                                        --         +0.5%
    0500 日本服务业景气判断指数                       9月          --          45.6
    0900 德国ZEW经济景气指数                         10月        正4.3        正0.5
                    现况指数                                    正55.5       正55.1 
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       9月          --          94.4
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                     9月         19.0        18.27
    2300 韩国失业率                                   9月          --          3.8%
        
    10月11-12日
    2330 澳洲消费者信心指数                          10月          --         +0.3%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
    
    10月10日(一)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                     9月         3.2%         3.2%
             经季节调整的失业率                                   3.3%         3.4%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                 8月        +5.4%        +2.2%
                         进口(较前月)                            +3.0%        +0.7%
                         贸易收支(亿欧元)                      顺差222      顺差200
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)           8月        +1.7%        -0.1%
                 (经工作日调整，较上年同期)                      +4.1%        -0.4%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  10月          8.5          6.3
    1400 美国就业趋势指数                             9月       128.51          -- 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 9月        +1.9%          -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐